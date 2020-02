У Відні пройшли Дні Українського католицького університету

У Відні 15-17 лютого пройшли дні Українського католицького університету (УКУ), головною подією яких став благодійний вечір під патронатом Архієпископа Відня Крістофа Шьонборна, під час якого були зібрані гроші на розбудову київської філії УКУ.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Посольства України в Австрії.

"З 15 по 17 лютого у Відні проходили дні Українського католицького університету (УКУ). УКУ - це міжнародно визнаний навчальний заклад, який розташований у Львові. Головною подією днів УКУ став благодійний вечір під патронатом Архієпископа Відня Крістофа Шьонборна 16 лютого", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Українці Естонії провели в Таллінні великий концерт до Дня Незалежності країни

Зазначається, що гроші, отримані на заході, підуть на розбудову київської філії УКУ - центру соціологічних досліджень.

"Після вітальних промов Кардинала Шьонборна та Посла Олександра Щерби слово взяв президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архиєпархії в США Борис Гудзяк, який прочитав лекцію "Just do it: Back to the Basics in Ukraine and Europe". Гарним завершенням вечора став музичний виступ солістки Віденської опери Зоряни Кушплер", - повідомили в українській дипустанові.

Наступного дня, 17 лютого, Посольство України в Австрії влаштувало також святковий сніданок для учасників делегації та спонсорів.