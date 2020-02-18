У Відні пройшли Дні Українського католицького університету
Про це повідомляється на сторінці у Facebook Посольства України в Австрії.
"З 15 по 17 лютого у Відні проходили дні Українського католицького університету (УКУ). УКУ - це міжнародно визнаний навчальний заклад, який розташований у Львові. Головною подією днів УКУ став благодійний вечір під патронатом Архієпископа Відня Крістофа Шьонборна 16 лютого", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що гроші, отримані на заході, підуть на розбудову київської філії УКУ - центру соціологічних досліджень.
"Після вітальних промов Кардинала Шьонборна та Посла Олександра Щерби слово взяв президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архиєпархії в США Борис Гудзяк, який прочитав лекцію "Just do it: Back to the Basics in Ukraine and Europe". Гарним завершенням вечора став музичний виступ солістки Віденської опери Зоряни Кушплер", - повідомили в українській дипустанові.
Наступного дня, 17 лютого, Посольство України в Австрії влаштувало також святковий сніданок для учасників делегації та спонсорів.