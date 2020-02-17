Освітяни діаспори розпочинають проєкт з фокусом на педагогів українських шкіл за кордоном

Спілка українських освітян діаспори (СУОД) розпочинає новий проєкт - серію психолого-соціальних досліджень про педагогів українських шкіл за кордоном.

Про це повідомляється на сторнці СУОД у Facebook.

«Новим проєктом Спілка українських освітян діаспори започатковує серію психолого-соціальних досліджень про людей, які навчають майбутнє українства в світі», - йдеться у поввідомленні.

Як зауважили в СУОД, коли мова заходить про українські школи за кордоном, то увага фокусується, в основному, на навчально-методичній базі, фінансовій підтримці, мотивації дітей. Водночас, учитель як один з найважливіших учасників української школи часто лишається в тіні.

«Ось тому з проведенням Першого міжнародного форуму Спілки українських освітян діаспори «Підвищення професійних компетентностей учителя української школи за кордоном» ми й направляємо «світло софітів» на тих, без кого, власне, існування наших шкіл неможливе, – на вчителів. Разом із наголосом на підвищення професійних компетентностей, ми пам’ятаємо, що учителі українських шкіл в діаспорі – це люди з різними долями, які свого часу переїхали до іншої країни», – зазначили в СУОД.

У спілці нагадали, що еміграція - непростий процес з будь-якого боку: нове суспільство, оточення, нова мова, робота, а то й нова родина. Що відчуває учитель в діаспорі, коли йде до школи? Чого він чи вона обрали цей вид діяльності? Що робить їх щасливими?

Як зазначили в СУОД, у спілці дуже добре розуміють, наскільки важливими є вчительські емоції, почуття, настрої, переживання, тому це питання буде розглядатися на зазначеному форумі.

Для початку в СУОД пропонують невеличке пілотне опитування для вчителів закодонних шкіл з 13 питань. Педагогів, зокрема, просять зазначити стаж, оцінити свою професійну реалізацію, дати власне визначення успішного вчителя, назвати причини вчителювання в українській школі закордону тощо.

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Як повідомляв Укрінформ, Перший міжнародний форум українських освітян діаспори відбудеться 27 лютого – 1 березня 2020 року в італійському місті Єзі.

У програмі заходу – проведення науково-методичної конференції, практикуми, круглі столи, панельні дискусії, тематичні презентації, майстер-класи, робочі групи, тренінги.

Освітяни в рамках форуму разом шукатимуть відповіді на наступні питання: у чому полягає особливість викладання української як іноземної та успадкованої, яка специфіка кожного рівня окремо, як створити цікавий урок, як розвивати зв'язне мовлення в умовах білінгвізму, як підібрати матеріал та адаптувати тексти, як працювати з дитячою книжкою як з підручником, як створювати інтелект-карту, як працювати в різнорівневих групах тощо.

Фото: osvitanova.com.ua