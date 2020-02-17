Українців у Грузії запрошують на перегляд фільму про Сенцова і Кольченка

У Будинку кіно в Тбілісі 20 лютого відбудеться показ стрічки про українських політв’язнів Кремля Олега Сенцова та Олександра Кольченка та інтерактивна діискусія з Сенцовим.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Грузії в Facebook.

«Дорогі українці в Грузії! Запрошуємо вас взяти участь 20 лютого 2020 о 18:30 в Будинку кіно Тбілісі у демонстрації фільму «Від Криму до Сибіру - як Росія здійснює тортури над політичними в'язнями Сенцовим і Кольченком» та інтерактивній дискусії зі звільненим українським політичним в’язнем в РФ, кінорежисером, письменником та громадським діячом із Криму Олегом Сенцовим», - йдеться у дописі.

Показ фільму відбудеться за адресою: Будинок кіно Тбілісі, проспект Шота Руставелі, 52, Тбілісі.

Як зазначається, захід проводиться у співпраці Посольства України в Грузії, ADAMI та PEN Center Georgia.

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Повідомляється, що згаданий вище документальний фільм був знятий у 2018 році в Україні «Громадським ТБ» (авторка - Анна Цигима та режисер Ангеліна Карякіна). Фільм розповідає про складну подорож всередині російської пенітенціарної системи українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка, яких затримали в Криму під час незаконної окупації 2014 року.

Стрічка отримала спеціальну номінацію ADAMI у 2018 році.