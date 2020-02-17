Літургія українською мовою і концерт відбулися в Словаччині до свята Стрітення

Архієрейська Літургія українською мовою та коцерт хору «Козаки Поділля» з Хмельницького відбулися в неділю в словацькому Ламачі.

Про це повідомляє Посольство України в Словацькій Республіці у Facebook.

«З нагоди Стрітення Господнього 16 лютого в церкві Святої Розалії, що в Ламачі, відбулася Архієрейська Літургія українською мовою», - йдеться у дописі.

Як зазначається, Архієрейську Літургію відправив Преосвященіший Владика Кир Іриней Білик, ЧСВВ, канонік Базиліки Santa Maria Maggiore в Римі.

Літургію співав хор «Козаки Поділля» з м. Хмельницький.

Після Богослужіння відбулося благословення стрітенських свічок.

Усі вірні в храмі отримали благословення мощами Св. Апостола Петра, привезені з Рима, до яких кожен вірний зміг приклонитися.

По завершені усіх молитовних Богослужінь відбувся короткий концерт за участю хору «Козаки Поділля».

Посол України в Словаччині Юрій Мушка привітав усіх присутніх зі святом.

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Фото, відео: Veľvyslanectvо Ukrajiny v SR/Посольство України в Словацькій Республіці у Facebook