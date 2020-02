Цікава хімія: на «Бесіді з дорослим» в Абу-Дабі юних українців вчитимуть хімічних див

Маленьких українців в Абу-Дабі запрошують 15 лютого на чергову «Бесіду з дорослим», під час якої дітлахам покажуть цікаві хімічні експерименти та навчать творити справжні дива.

Про це повідомив координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов у Facebook.

«Цієї суботи, 15 лютого, у нашій суботній Українській громадській рідній школі в Абу-Дабі відбудеться нова «Бесіда з дорослим». Творити справжні дива власноруч з використанням побутових засобів дітей та дорослих українською мовою навчатиме вчитель хімії, PhD Університету Лідса Юрій Галаджун», - розповів активіст.

Захід відбудеться з 11:30 до 12:15 в Українській громадській рідній школі в Абу-Дабі, що знаходиться в приміщенні American Community School of Abu Dhabi за адресою: Khalidiya Area, Corner of Al Bateen St 6 and - Mileih St - Abu Dhabi. Віхд вільний. Запрошуються діти від 3 років.

«Іноді кожному з нас потрібно просто знати, що ти можеш творити справжні дива власноруч. І для цього не варто шукати жодної магії - достатньо лише мати знання з хімії або менторство досвідченого чарівника», - зауважив Семенов і додав: «Буде чарівно!».

Нагадується, що «Бесіда з дорослим» є окремим освітнім форматом громади, впровадженим у суботній рідній школі в Абу-Дабі. Інтерактивні бесіди українською мовою зі старшим класом школи, батьками і гостями проводять професіонали з української громади чи України. До участі в «Бесіді» запрошують всіх охочих.

Також до участі запрошують професіоналів з числа української громади, які можуть українською мовою поділитись своїм професійним або життєвим досвідом з дітьми.

Як повідомляв Укрінформ, українська громада в Абу-Дабі у травні 2019 року розпочала серію інтерактивних бесід на важливі теми з учнями та батьками, які проводитимуть професіонали-українці в рамках нової освітньої ініціативи «Бесіда з дорослим».

Раніше вже відбулися «Бесіди з дорослим» про права дитини та фінансові інвестиції.

Фото: Укрінформ, Yevheniy Semenov у Facebook