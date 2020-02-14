У Нідерландах українська команда з індорхокею змагатиметься за перемогу

Українські спортсменки з команди «Сумчанка» візьмуть участь в Кубку європейських чемпіонів з індорхокею, який проходиме в Гаазі 14-16 лютого.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

«Ми братимемо участь в Кубку європейських чемпіонів. Це жіноча команда, 13-кратний чемпіон України, переможець багатьох європейських змагань. Збірна країни складена на 100% з гравчинь «Сумчанки», - розповів директор МСК «Сумчанка» Сергій Татаренко.

Він зазначив, що в змаганнях бере участь вісімка найкращих клубних команд Європи, зокрема, з Німеччини, Великобританії, Іспанії, Нідерландів.

Татаренко наголосив, що в європейському рейтингу з цього виду спорту Україна посідає 4-ту сходинку серед більш ніж 40 країн Європи.

«Наші дівчата в груповому раунді проведуть 3 зустрічі. 14 лютого «Сумчанка» вдень зіграє з командою-господаркою турніру з Гааги HDM і ввечері проти англійок з команди Griensted. А 15 лютого - проти клубу з іспанського міста Мадрид. Ввечері цього ж дня «Сумчанка», залежно від результатів цих 3 зустрічей, буде грати або за вихід у фінал, або за те, щоб залишитися в цій когорті найсильніших клубів Європи. 16 лютого - остання гра або фінал, або боротьба за інші місця”, - пояснив Татаренко.

За його словами, клуб «Сумчанка» здобув багато нагород. Це, зокрема, перемога в Чемпіонаті Європи та бронзові медалі на Чемпіонаті світу на рівні збірної. А також перемоги в клубних змаганнях, таких як Кубок чемпіонів.

«Серед гравчинь важко когось виділити, але хотілося б сказати про багаторічного капітана команди Євгенію Мороз, яка вже майже 20 років віддає всі сили для перемоги своєї рідної команди. Також воротарь Степанченко Тетяна, яка теж дуже давно грає за «Сумчанку». Воротар - це 50% успіху команди», - розповів Татаренко. Вн також повідомив, що «Марина Виноградова, яка багато років дуже яскраво грає в Італії, зголосилася допомогти своїй рідній команді, в якій свого часу грала багато років».

Українська команда з міста Суми - це муніципальний спортивний клуб, який утримується майже 100% за рахунок місцевого бюджету і входить до вісімки найкращих команд Європи. Змагання у Гаазі - це чергова можливість розповісти про Україну, її талановитих спортсменів та привернути увагу до цього виду спорту.

Татаренко наголосив, що з кожним роком індорхокей (хокей на траві, в приміщеннях) стає все популярнішим. Водночас, директор МСК «Сумчанка» зауважив: «Попри високі здобутки, маємо недостатньо фінансування. Це не дозволяє розвивати даний вид спорту в повній мірі».

Фото: надане українською командою «Сумчанка»