В Тбілісі презентують книгу поезій видатної української поетеси Людмили Скирди

Презентація книгипоезій «Голоси Сакартвело» видатної української поетеси Людмили Скирди відбудеться 26 лютого в Тбілісі.

Про це повідомляє Посольство України в Грузії у Facebook.

«Посольство України в Грузії ласкаво запрошує взяти участь 26 лютого о 18:30 в Національній Парламентській бібліотеці Грузії (м.Тбілісі, вул. Гудіашвілі, 7) у презентації книги поезії, присвяченій Грузії, всесвітньо відомої української поетеси Людмили Скирди «Голоси Сакартвело», - йдеться у дописі.

Як зазначається, переклав книгу грузинською мовою відомий поет, перекладач і літературознавець грузинського походження, заслужений діяч мистецтв України, доктор філологічних наук, професор та дипломат Рауль Чілачава.

У програмі заходу - вітальне слово Посла України в Грузії Ігоря Долгова; виступ Людмили Скирди та читання нею поезій українською; виступ професора, академіка, директора Інституту україністики Тбіліського Державного університету ім.І.Джавахішвілі Отара Баканідзе.

Вірши у перекладі грузинською мовою прочитає Вано Янтбелідзе, відомий в Україні та Грузії актор, який зіграв понад 100 ролей у театрі та кіно.

Музичною складовою заходу стануть виступи виконавців Тбіліської державої консерваторії ім.В.Сараджішвілі.

Людмила Скирда – добре відома в Україні та за кордоном українська поетеса, вчений-літературознавець, літературний критик, культурологиня, перекладачка. Членкиня Спілки письменників України, лауреатка літературних премій імені Андрія Малишка, Григорія Сковороди, Володимира Винниченка, Івана Кошелівця. Заслужена діячка мистецтв України.

Авторка багатьох поетичних збірок і монографій.

Вірші Людмили Скирди перекладено англійською, італійською, португальською, російською, польською, угорською, румунською, фінською, німецькою, японською, корейською, узбецькою, грецькою, китайською і арабською мовами.

Фото: liuskyrda.com.ua, Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში у Facebook