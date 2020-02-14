Український письменник Артем Чех презентував у Нью-Йорку свою книжку про війну

Український письменник Артем Чех презентував у Колумбійському університеті в Нью-Йорку свою книжку «Точка нуль», написану ним під час служби в зоні АТО.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, письменник розповів про власний шлях у літературній творчості, війну на сході України, зачитав уривки із презентованого твору під час заходу, який організувала волонтерська організація «Разом для України».

«Коли я потрапив до війська, то відразу почав записувати власні враження та спостереження. Робив замальовки та нариси, які публікував у вигляді авторської колонки на сайті ТСН», - розповів письменник.

Після завершення служби (травень 2015-го – липень 2015 року) Чех, за його словами, зібрав усі публікації та записи й видав книжку під назвою «Точка нуль».

Артем Чех (Артем Чередник) народився 1985 року на Черкащині. Почав писати із середини 2000-х. Автор низки романів та інших прозових творів. 2007 року став переможцем конкурсу від видавництва «Фоліо» «Міський молодіжний роман».

Фото: Bogdan Grytsiv, Dora Chomiak у Facebook