Український письменник Артем Чех презентував у Нью-Йорку свою книжку про війну
Як передає власний кореспондент Укрінформу, письменник розповів про власний шлях у літературній творчості, війну на сході України, зачитав уривки із презентованого твору під час заходу, який організувала волонтерська організація «Разом для України».
«Коли я потрапив до війська, то відразу почав записувати власні враження та спостереження. Робив замальовки та нариси, які публікував у вигляді авторської колонки на сайті ТСН», - розповів письменник.
Після завершення служби (травень 2015-го – липень 2015 року) Чех, за його словами, зібрав усі публікації та записи й видав книжку під назвою «Точка нуль».
Артем Чех (Артем Чередник) народився 1985 року на Черкащині. Почав писати із середини 2000-х. Автор низки романів та інших прозових творів. 2007 року став переможцем конкурсу від видавництва «Фоліо» «Міський молодіжний роман».
Фото: Bogdan Grytsiv, Dora Chomiak у Facebook