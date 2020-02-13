Голова Союзу українців Румунії провів робочі зустрічі з керівниками ряду філій

Голова Союзу українців Румунії (СУР) депутат Микола Мирослав Петрецький разом із секретарем, адміністратором та радником СУР здійснили робочі візити до ряду філій організації.

Про це у четвер повідомляється на сторінці Союзу українців Румунії в Facebook.

«З 5 по 7 лютого голова СУР депутат Микола Мирослав Петрецький разом із секретарем Терезою Шендрою, адміністратором Доріною Фартушнік та радником Іліє Костелом, здійснили робочі візити до Яської, Ботошанської, Сучавської та Марамороської філій Союзу Українців Румунії», - йдеться у дописі.

Як зазначається, зустрічі відбулися у приміщеннях філій з членами комітетів на чолі із їх головами Віктором Григорчуком, Віктором Семчуком, Іллею Саучуком та Мирославом Петрецьким, де були обговорені та проаналізовані організаційні проблеми місцевих і повітових організацій.

Під час робочих зустрічей були проаналізовані також проблеми, з якими стикається українська меншина щодо освіти українською рідною мовою та забезпечення проведення богослужінь українською мовою.

Також були обговорені проєкти, які розгортає СУР для забезпечення прав української меншини в Румунії.

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Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Facebook