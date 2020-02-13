В австралійському Нобл Парку пройде Український книжковий ярмарок

Українська громада Вікторії, відділ у Нобл Парку, Мельбурн, запрошує відвідати Український книжковий ярмарок, що пройде 22 лютого.

Про це повідмляється на сторінці заходу в Facebook.

«Приходьте на наш книжковий ярмарок, ми матимемо багато українських книжок, які продаватимемо та роздаватимемо безкоштовно», - йдеться в оголошенні.

Як зазначається, в асортименті будуть українські дитячі книжки, словники, видання 1950-60-хх рр. тощо.

На ярмарку, серед іншого, буде представлена література від місцевого видавництва «Bayda Books», яке пропонує українські книжки, переклади українських прозових творів англійською, англомовні видання про Україну тощо, та книжкового магазину «Litera» (Мельбурн), в асортименті якого є, зокрема, дитячі книжки українською.

Повідомляється, що ярмарок працюватиме з 9:00 до 14:00 в Українському народному домі за адресою: 26 Chandler Road, Noble Park, Victoria 3174.

Організатори заходу - Українська громада Вікторії, відділ у Нобл Парку, та Українська школа в Нобл Парку.