В українській школі ім. Лесі Українки в Мельбурні розпочався навчальний рік

В українській школі ім. Лесі Українки у Нобл Парк в Мельбурні днями розпочався навчальний рік.

Про це повідмляється на сторінці Української громади Вікторії, відділ у Нобл Парк, у Facebook.

Як зазначається, керівник школи Орися Стефин привітала учнів, учителів і батьків з новим навчальним роком.

Голова Української громади, філія Нобл Парк, Ліяна Сліпецька привітала учнів шкільною відзнакою «Моя школа».

У школі також нагадали, що запис учнів триває, і заохотили звертатися батьків, які зацікавлені у навчанні дітей української мови.

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Школа ім. Лесі Українки, також відома як Українська школа в Нобл Парку в Мельбурні - суботня школа, яка спеціалізується на вивченні української мови, літератури, історії, географії і культури. Заснована у 1954 році.

У лютому 1969 року заклад перебрався до збудованого будинку Народного Дому української громади, в якому знаходиться донині.

На навчання запрошують дітей від 3 років. Для малечі дошкільного віку працює дитячий садок.

Школа акредитована урядом штату Вікторія для проведення викладання української мови як іноземної.

Фото: Association of Ukrainians in Victoria - Noble Park у Facebook