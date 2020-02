В Афінах відбудеться акція «Ангели пам’яті»

Тиха акція «Ангели пам’яті» на згадку про загиблих під час Революції Гідності в Києві відбудеться 23 лютого в Афінах.

Про це повідомляє Посольство України в Греції у Facebook.

«Тиха акція «Ангели пам‘яті» в Афінах відбудеться біля пам‘ятника Т.Г. Шевченку в парку Гуді 23 лютого 2020 року о 15:00. Адреса: Γ. Παπανδρεου 105, Ζωγράφου 157 73 Παρκο Γουδη», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, акцію організовує Клуб українок в Греції (НПО «Борисфен») за підтримки Української суботної школи «Берегиня» при культурно-освітньому центрі «Берегиня».

Щорічна тиха акція «Ангели пам‘яті» - захід, ініційований мистецькою агенцією «Територія А» і її президентом - українською співачкою, телеведучою, письменницею, громадською діячкою, волонтеркою Анжелікою Рудницькою у пам’ять про розстріл Героїв Небесної Сотні 18-20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Учасники акції, яка проходить в Україні 18 лютого, традиційно витинають з паперу символічних білих янголів на згадку про тих, хто віддав життя за мирну Україну, і запалюють свічки пам’яті.

До проведення акції долучаються також українці в інших країнах світу.

Фото: Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic у Facebook