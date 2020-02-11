Українці Щецина надіслали чергову допомогу сиротам, родинам воїнів АТО та інвалідам в Україні

Щецинське Об’єднання українців у Польщі та Парафія Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у Щецині надіслали чергову партію гуманітарної допомоги в Україну.

Звітами про отримання допомоги поділився у Facebook голова Щецинського Об'єднання українців у Польщі Ян Сирник.

«Звіти! Щецинське Об’єднання українців у Польщі та Парафія Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у Щецині дякує всім за небайдужність і допомогу дітям», - написав Ян Сирник.

Як зазначається в дописі Ірини Казначей, яким поділився Ян Сирник, надіслані подарунки вже передано отримувачам – дітям-сиротам, багатодітним родинам і родинам воїнів АТО, інвалідам тощо.

«Дякуючи проєкту «RAZEM_POMÓŻMY_UKRAINIE» («Разом допоможемо Україні» - ред.), незмінним координатором якого є Ян Сирник, людина великої душі і серця, наші родини воїнів АТО, багатодітні, діти-сироти, інваліди Медведівської ОТГ та сіл Суботова, Новоселиця, Мельники, Полудніїївка, Замятниця, Чмирівка отримали від вас неоціненну і величезну допомогу: для медичного кабінету вручено профілактичний прилад для ніг «Foot Cosy», для хлопчиків та дівчаток - одяг, шкарпетки, білизну, канцтовари, солодощі, навчальні ігри для вивчення української мови, памперси, засоби гігієни», - йдеться у дописі.

Про отримання допомоги відзвітували також в Опорному заклад освіти «Медведівський ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Максима Залізняка» у соцмережі.

Як повідомлялося, на початку лютого гумдопомогу від українців Щецина було надіслано для Кремінської спеціальної школи-інтернату, Луганського обласного будинку дитини №2 м.Сєвєродонецьк та до поранених воїнів у військовий шпиталь.

Як повідомляв Укрінформ, українці з польського Щецина не перший рік допомагають нужденним і воїнам в Україні.

Акція «Разом допоможемо Україні» триває вже шостий рік, розповів голова Щецинського Об’єднання українців у Польщі Ян Сирник. «Це акція допомоги. Допомоги сиротам. Допомоги сім’ям малозабезпеченим. Допомоги пораненим. Допомоги потерпілим від російського агресора й окупанта», - зазначив він.

У рамках акції українці Щецина також допомагають добровольцям, військовим медикам, нужденним багатодітним родинам тощо. Вони, зокрема, надсилають харчі, теплий одяг, медичну допомогу (ліки, бинти, аптечки, шприци, обладнання та інші засоби, необхідні для рятування поранених в зоні бойових дій) тощо.

Фото: uapost.us, Facebook