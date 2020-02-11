На найбільшій в Скандинавії виставці меблів і освітлення представили український дизайн та килими
Про це повідомляє Посольство України в Швеції на своїй сторінці у Facebook.
«У Стокгольмі завершилася найбільша в скандинавському регіоні виставка меблів та освітлення, в рамках якої дизайн-компанією FILD були успішно представлені найактуальніші тенденції в українському інтер'єрному дизайні. Учергове в Швеції високо оцінили креативність, сміливі кольорові рішення та високу якість виробів вітчизняного виробника», - йдеться у дописі.
Зазначається, що традиційно на виставці були також представлені килими українсько-шведського ткацького ательє Vandra Rugs AB з натуральних матеріалів, які виробляються вручну українськими майстринями на Херсонщині та користуються неабияким попитом на шведському ринку.
Як зазначалося на сторінці Vandra Rugs AB у Facebook, в ательє для виставки підготували нову колекцію високоякісних дизайнерських килимів від Амі Катц, Ларс Нільсон, Юрій Зименко, Єва Шильдт, Майя Йогансон Страндер.
Як повідомляли ЗМІ, килими Vandra Rugs прикрашають булинки впливових бізнесменів і політиків. Із продукцією ательє знайомі також у королівській родині Швеції.
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції, Vandra Rugs AB, FILD - у Facebook