На найбільшій в Скандинавії виставці меблів і освітлення представили український дизайн та килими

Актуальні тенденції в українському дизайні інтер’єрів та популярні килими ручної роботи представили днями у Стокгольмі у рамках виставки Stockholm Furniture & Light Fair.

Про це повідомляє Посольство України в Швеції на своїй сторінці у Facebook.

«У Стокгольмі завершилася найбільша в скандинавському регіоні виставка меблів та освітлення, в рамках якої дизайн-компанією FILD були успішно представлені найактуальніші тенденції в українському інтер'єрному дизайні. Учергове в Швеції високо оцінили креативність, сміливі кольорові рішення та високу якість виробів вітчизняного виробника», - йдеться у дописі.

Зазначається, що традиційно на виставці були також представлені килими українсько-шведського ткацького ательє Vandra Rugs AB з натуральних матеріалів, які виробляються вручну українськими майстринями на Херсонщині та користуються неабияким попитом на шведському ринку.

Як зазначалося на сторінці Vandra Rugs AB у Facebook, в ательє для виставки підготували нову колекцію високоякісних дизайнерських килимів від Амі Катц, Ларс Нільсон, Юрій Зименко, Єва Шильдт, Майя Йогансон Страндер.

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Як повідомляли ЗМІ, килими Vandra Rugs прикрашають булинки впливових бізнесменів і політиків. Із продукцією ательє знайомі також у королівській родині Швеції.

Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції, Vandra Rugs AB, FILD - у Facebook