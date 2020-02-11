В Українській школі в Ноттінгемі вивчали знамениту косівську кераміку

В Українській суботній школі в Ноттінгемі відбулося заняття, присвяченне вісесвітньо відомій косівській кераміці.

Про це повдіомляється на сторінці закладу в Facebook.

«Ми дізнались, що таке гончарство і таємниче значення слова «гончар»; про всі етапи виготовлення глиняного виробу; скільки часу потрібно, щоб зробити одну макітру; назви різноманітного посуду з глини; чим унікальна саме косівська кераміка; чому саме кахлі зробили косівську кераміку міжнародно відомою», - йдеться у дописі.

У школі зазначили: «Про косівську кераміку вже багато хто чув, адже минулого року її було внесено до Репрезентативного списку нематеріальної художньої спадщини людства ЮНЕСКО, тому ми, звичайно, просто не могли її оминути».

Чудове знайомство з косівською керамікою на занятті діти закріпили власними спробами розмалювати макітру - поки що на папері, але, як пообіцяли у школі, «продовження буде».

Українська суботня школа в Ноттінгемі - це громадська школа, яка діє при Українському культурному центрі Союзу українців у Великій Британіїї, відділення в Ноттінгемі.

Нагадаємо, косівська мальована кераміка — традиційний народний гуцульський промисел, один з видів кераміки. Гончарні вироби: різноманітний посуд, дитячі забавки, сувеніри, пічні кахлі, декоративні плитки. Вирізняється складною технологією виготовлення та особливими малюнками.

13 грудня 2019 року Косівську мальовану кераміку внесено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Фото: Nottingham Ukrainian School в Facebook