Гуманітарна допомога, освітні проєкти: як українці Кремнієвої долини допомагають Батьківщині

Збір та відправлення гуманітарної допомоги, освітні проєкти тощо – такі напрямки діяльності організації «Nova Ukraine», створеної українцями Каліфорнії для допомоги Україні.

Як виникла ця благодійна організація та кому і як вона допомагає, розповідається в сюжеті Голосу Америки.

«Понад пів мільйона доларів, 60 тон гуманітарної допомоги – саме стільки за більш як 5 років зібрала для України невелика група волонтерів у Кремнієвій долині», - йдеться у сюжеті.

Колишній харків’янин Микола (Нік) Білогорський очолює відділ кібербезпеки корпорації Google. У 1996 році він переїхав з Харкова до Канади, виріс і 10 років прожив там, потім переїхав до США, і вже 14-15 років як живе в Америці.

Наприкінці 2013 року, коли на Майдані Незалежності в Києві зароджувалася Революція Гідності, у Ніка з’явилося бажання заснувати благодійну організацію допомоги Україні. Своєю ідеєю він поділився з Остапом Коркуною, на той час працівником компанії Facebook.

«Збирали гроші тут, відправляли їх туди (в Україну – ред.), щоб там купували одяг, знімали квартири для бійців самооборони Майдану. Робили різні речі, які підтримували Майдан. Коли ж він закінчився, ми побачили, що у нас вже є сформована група, і ми б хотіли допомагати Україні на довготривалій основі», - розповів Нік.

Тож, у 2014 році було створено організацію «Nova Ukraine». Спочатку звідти передавали гроші родинам Небесної Сотні. Коли почалася російська агресія на сході України, до організації почали приєднуватись нові люди.

Волонтерка Аня Бетіна, у минулому менеджер фармацевтичної компанії, відповідає за збір та відправку гуманітарної допомоги для України. Каже, що це, зокрема, дитячі речі, іграшки, набори, памперси, дитяче харчування. Лише за 2019 рік Аня заповнила тисячу декларацій на пересилку.

Жінка розповідає, що почала займатися волонтерською діяльністю в Україні, під час Революції Гідності. Потрапивши наприкінці 2014 року до США, жінка відчувала потребу продовжувати допомагати.

Як зазначається, з часу свого заснування «Nova Ukraine» відправила понад 60 тон допомоги в Україну. Речі надіслано для сімей учасників АТО, дитячих будинків і для дітей з особливими потребами по всій Україні.

Інший напрямок діяльності «Nova Ukraine» - освіта. За нього відповідає Мілена Неймарк. Вона, зокрема, пишається програмою, що допомагає українським дівчатам брати участь у математичних олімпіадах.

«Я дуже захоплена цим проєктом. Нащих дівчат недооцінюють. Я дуже пишаюся нашою командою, ми їх спонсоруємо вже три роки», - розповіла Мілена Неймарк.

У рамках освітніх програм благодійники фінансують перебування дітей учасників АТО в дитячих таборах в Україні.

У 2018 році організація профінансувала проєкт «Прометеус», який дозволяє українським вчителям пройти онлайн-курс підвищення кваліфікації.

Окрім збору коштів через інтернет, «Nova Ukraine» також організовує концерти і благодійні заходи.

Головна мета організації, за словами активістів, – не лише матеріальна допомога, а й розбудова нового громадянського суспільства в Україні.

Фото: Nova Ukraine у Facebook

Відео: Голос Америки