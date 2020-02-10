Українська графічна дизайнерка Альона Соломадіна презентувала в Чехії світловий проєкт

Українська ілюстраторка, графічна дизайнерка, дослідниця Альона Соломадіна презентувала днями в Чехії свій проєкт «Lehkost» («Lightness»).

Про це повідомляється на сторінці Українського інституту в Facebook.

«Довгоочікувана презентація проєкту «Lehkost» («Lightness») української ілюстраторки, графічної дизайнерки та дослідниці Альони Соломадіної відбулася в культурному просторі Kunsthalle Praha. Світлова інсталяція «Lehkost» стала результатом участі мисткині у ЕКСТЕР 2019 - програмі міжнародних резиденцій Українського інституту. «Lehkost» - це один із проєктів у серії «Facade Projects», який Kunsthalle Praha організували на час реновації колишньої трансформаторної підстанції, яка невдовзі стане центром сучасного мистецтва», - йдеться у повідомленні.

Керівник арт-відділу Українського інституту Лесь Виноградов розповів, що до резиденції у Празі Альона Соломадіна була відома насамперед як чудова графічна дизайнерка. «Але краса мистецьких резиденцій у тому, що вони не обтяжені очікуваннями та наперед визначеною метою. Kunsthalle Praha надали Альоні свободу для експерименту, і результатом став мультидисциплінарний витвір мистецтва. Розроблений Альоною шрифт, інспірований роботами чеського архітектора-бруталіста Карла Прагера, зажив своїм життям на фасаді майбутнього кунстхалле у центрі Праги, а Дар’я Вештак (Sirakusy) та Петер Пуфлер (Svetlonoš) змусили його пульсувати у ритмі міста», - зазначив Виноградов.

Він додав, що «відео-імпровізація Михайла Шкурата (Goldenilustra) стала відмінною кульмінацією вечора, деконструювавши шрифт у химерні індустріальні форми».

Також розповідається, що проєкт має назву «Lehkost» (у перекладі з чеської - «легкість»). Ця назва була інспірована, зокрема, одним із творів Мілана Кундери «Нестерпна легкість буття» (чеськ. Nesnesitelná lehkost bytí), а також думками та настроями Альони Соломадіної під час її досліджень у Празі.

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Більше про проєкт, його концепцію та творчий задум інсталяції можна прочитати тут.

Фото: Ukrainian Institute - Український інститут у Facebook