Україна евакуює своїх громадян з провінції Хубей 11 лютого – посольство

Громадян України евакуюють з провінції Хубей 11 лютого спеціальним чартерним рейсом за маршрутом Київ-Ухань-Київ.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за сумісництвом).

«До уваги громадян України, які висловили намір евакуюватися з провінції Хубей в Україну! У зв’язку зі стрімким поширенням територією провінції Хубей небезпечного коронавірусу (2019-nCoV), урядом України прийнято рішення про евакуацію громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, в Україну. З цією метою Україною 11 лютого планується спеціальний чартерний рейс за маршуртом: м.Київ - м.Ухань (КНР) - м.Київ», - йдеться у повідомленні.

У цьому зв’язку громадян України, яких на їхнє прохання включено до списку на евакуацію, просять тримати напоготові свої паспортні документи України, документи, що надають право на перебування на території КНР, а також паспортні документи, свідоцтво про народження дітей віком до 18 років.

Українцям, які готуться до евакуації, необхідно також залишатися на постійному зв’язку, тримати повністю готовими до тривалого використання свої засоби комунікації (мобільний телефон, планшет тощо), а також, по можливості, поповнити рахунок у т.ч. з урахуванням форс-мажорних ситуацій (надмірне використання інтернет-трафіку, можливість здійснення дзвінків у роумінгу чи в іншу країну).

Громадян України, включених до списку, також просять бути мобільними та готовими до переміщень, у тому числі нічних, мати у цьому зв’язку мінімально необхідний запас води, продуктів харчування та медикаментів (за необхідності).

Також бажаючих евакуюватися просять очікувати як на дзвінки Посольства на мобільний телефон, так і на повідомлення в групі «Embassy – EVACUATION» мобільного додатку Wechat, повністю координувати свої дії з представниками Посольства.

«Нагадуємо, що по поверненні в Україну на Вас очікує обов’язковий 14-денний карантин, - зазначили в посольстві.

Як повідомляв Укрінформ, Україна вела перемовини з урядом Китаю стосовно отримання дозволу для авіарейсу, який має евакуювати громадян України з міста Ухань. Про це під час брифінгу 7 лютого розповів в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін.

Як повідомлялося, на евакуацію з Уханя до України погодилися 54 наших співгромадян.

У китайській провінції Хубей, звідки поширився новий коронавірус 2019-nCoV, станом на 31 січня перебувало 57 громадян України.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV.

Станом на 10 лютого, загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі сягнула 40 536, переважна більшість - у Китаї.

Водночас, за останніми даними, 3281 особу було виписано з лікарні після одужання.

Китай виділив на боротьбу з коронавірусом 71,85 млрд юанів ($10,26 млрд).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, не зафіксовано.

Фото: АА