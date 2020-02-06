Українська школа в Дубаї запрошує на День відкритих дверей

Українська школа в ОАЕ «Софія» (Дубай) запрошує усіх охочих на День відкритих дверей 14 лютого.

Про це повідомляється на сторінці закладу в Facebook.

«Якщо для Вас важливо, щоб Ваша дитина не втрачала зв’язок з рідною країною, пишалася своїм корінням та вільно спілкувалася, читала й писала мовою своїх батьків – ласкаво просимо на День відкритих дверей до Української школи в ОАЕ «Софія», - запрошують у закладі.

Як зазначається, під час Дня відкритих дверей можна детальніше дізнатися про школу; знайти нових друзів в україномовному середовищі, однодумців серед батьків та відчути себе частинкою великої, дружної родини; подивитися на нові сучасні методики проведення уроків.

У школі зауважують, що, відвідуючи «Софію», діти разом із вивченням рідної мови, літератури та історії України здобувають цінні соціально-емоційні навички, які в майбутньому допоможуть їм бути успішними та щасливими.

Повідомляється, що навчання у школі відбувається за програмою Міністерства освіти і науки України, яка адаптована до особливостей школи вихідного дня. Це дає можливість дітям підготуватися до складання річних підсумкових атестацій з української мови і, в разі повернення в Україну, легко адаптуватися до навчання в загальноосвітній школі.

Батьки з дітьми також можуть долучитися до корисних та цікавих заходів: майстер-класів, турнірів з шахів, «Шоу талантів», семінарів шкільного психолога та різноманітних свят.

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«Якщо Вашим діткам вже виповнилося 3,5 роки, чекаємо Вас 14 лютого на День відкритих дверей, щоб побачити на власні очі все те, про що Ви раніше тільки чули», - запросили у школі.

Для реєстрації необхідно написати в коментарях або в приватному повідомленні ім’я та вік дитини.

Фото: Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE у Facebook