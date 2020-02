Учням Української школі в Ризі показали стрічку «Міф»

У Ризькій українській середній школі відбулася зустріч посла України Олександра Міщенка з учнями старших класів та показ фільму «Міф» про всесвітньо відомого українського оперного співака, воїна, Героя України Василя Сліпака.

Про це повідомляє Посольство України в Латвії на своїй сторінці у Facebok.

Як зазначається, зустріч відбулася у контексті реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді, а також з метою ознайомлення закордонних українців з національними традиціями, мовою, літературою, історією України.

У рамках заходу відбувся перегляд документального фільму «Міф», який розповідає історію українського оперного співака Василя Сліпака, який добровільно пішов боронити Україну від триваючої російської агресії й загинув на війні.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia / Посольство України в Латвії у Facebook