У Португалії знайшли вино з картою України без Криму на етикетці, посольство відреагувало

Посольство України в Португалії звернулося до виробника вина "Guarda Rios" через некоректне зображення на пляшці карти України - без Криму.

Про це йдеться на сторінці дипустанови у Facebook.

"Реагуючи на виявлений українцями, що проживають в Португалії, випадок некоректного позначення України без Криму на мапі Європи, розміщеної на етикетці пляшки вина "GUARDA RIOS", до керівництва компанії-виробника "Monte da Ravasqueira" було доведено позицію Посольства щодо необхідності відкоригувати належним чином мапу України", - зазначається у дописі.

У розміщеному в дописі листі також нагадується, що півострів Крим є невід'ємною частиною української території, розповідається про незаконну окупацію та анексію Криму Росією, реакцію міжнародної спільноти та про запроваджені у зв'язку з цим санкції проти РФ.

Як відомо, 16 березня 2014 року на території Криму та Севастополя відбувся невизнаний світом "референдум" щодо статусу півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ані Україна, ані ЄС, ані США тощо не визнали результати голосування на "референдумі". Президент Росії Володимир Путін 18 березня проголосив про "приєднання"Криму до РФ.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними та засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Фото: Embaixada da Ucrânia na República Portuguesa у Facebook