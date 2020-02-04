Маленькі українці в Ірландії зустрілися з «кіборгом» Олександром Терещенком

Заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО України, український «кіборг» Олександр Терещенко та голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв відвідали Українську суботню школу "Рідна Школа" у м. Дублін, Ірландія.

Про свої враження від зустрічі Ескендер Барієв написав у Facebook.

«Відвідали суботню українську школу в Ірландії. Щоб вчити українську мову в українській школі м. Дубліна, деякі батьки привозять дітей за 50-160 км. Вчителька від Бога і український патріот в душі Надія Іваннікова та чудова громада роблять все, щоб молоді українці в Ірландії знали та любили українську мову, культуру, історію. Дуже важливо зберігати свою ідентичність і виховувати у дітей любов до рідної мови, культури і Батьківщині», - написав Барієв.

Він також зазначив, що «важливо, щоб працювали суботні школи для кримськотатарських дітей, які поки що не можуть жити на своїй батьківщині в Криму».

Олександр Терещенко, у свою чергу, відзначив, що мова є однією з тих речей, які пов’язують маленьких українців за кордоном з Україною. «Доля розкидала українців по всьому світу. Діти народжуються і зростають в інших країнах, які вже можуть вважати своєю батьківщиною за усіма юридичними ознаками. Тоненьким місточком що пов’язує їх з Україною є бабусі і дідусі, що залишилися «за кордоном», розповіді батьків, вишиванка і мова», - написав він у соцмережі.

Він додав, що вірить у те, що «ці маленькі українці Ірландії виростуть справжніми патріотами України».

В Ірландії Олександр Терещенко та Ескендер Барієв також взяли участь у благодійному заході на підтримку України «Незламна Україна: ціна свободи» 2 лютого та разом із головою Асоціації українців в Ірландії Миколою Круциком відвідали Посольство України в Ірландії.

Як зазначається на сторінці диппредставництва, Олександр Терещенко передав посольству свою книгу "Життя після 16:30", яку супроводив настановою "Ніколи не здаватися і не опускати рук!".

Від імені посольства Асоціації українців в Ірландії було вручено пам'ятну медаль «100 років Дипломатичної служби». У диппредставництві також подякували українській громаді Ірландії за підтримку українських дипломатичних зусиль у світі.

Фото: Eskender Bariiev, Embassy of Ukraine in Ireland у Facebook