Світовий конґрес українців привітав Епіфанія з першою річницею інтронізації
Про це йдеться на сайті СКУ.
«Світовий конґрес українців висловлює Блаженнішому Епіфанію велике признання, щиро дякує за плідну співпрацю та запевняє в подальшому співробітництві для добра Православної церкви України та українського народу в усьому світі», - заявив президент СКУ Павло Ґрод.
Він відзначив, що перший рік становлення Православної церкви України увінчався низкою значних успіхів, включно з об’єднанням православних спільнот України навколо єдиної помісної церкви та з її міжнародним визнанням, зокрема з боку Елладської церкви та Александрійського патріархату.
СКУ також «висловив сердечні вітання з нагоди дня народження Блаженнішого з побажанням доброго здоров’я та наснаги для вірного служіння Богові та Православній церкві України».
Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook