Світовий конґрес українців привітав Епіфанія з першою річницею інтронізації

Президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод у понеділок привітав митрополита Київського і всієї України Епіфанія з днем народження та першою річницею інтронізації на престол предстоятеля Православної церкви України.

Про це йдеться на сайті СКУ.

«Світовий конґрес українців висловлює Блаженнішому Епіфанію велике признання, щиро дякує за плідну співпрацю та запевняє в подальшому співробітництві для добра Православної церкви України та українського народу в усьому світі», - заявив президент СКУ Павло Ґрод.

Він відзначив, що перший рік становлення Православної церкви України увінчався низкою значних успіхів, включно з об’єднанням православних спільнот України навколо єдиної помісної церкви та з її міжнародним визнанням, зокрема з боку Елладської церкви та Александрійського патріархату.

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СКУ також «висловив сердечні вітання з нагоди дня народження Блаженнішого з побажанням доброго здоров’я та наснаги для вірного служіння Богові та Православній церкві України».

Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook