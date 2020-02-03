«Велика коляда» зібрала українців та нідерландців на святкування в Райсвайку

Святкове гуляння з українськими колядками та піснями відбулося в неділю в нідерландському Райсвайку, що поблизу Гааги.

Вже третій рік поспіль «Велика коляда» збирає українців та нідерландців, які разом співають українською, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Свято було організовано українським вокальним ансамблем «Червоні коралі» за підтримки парафії Української греко-католицької церкви у Райсвайку.

Публіка бурхливими оплесками зустрічала творчі колективи. Нідерландці навіть намагалися підспівувати та пританцьовувати.

Під час концерту можна було почути, зокрема, український ансамбль «Червоні коралі», нідерландський «Візантійський хор»; Мар’яна Головченко здивувала автентичними колядками, а Леся Шульц з Польщі поєднала коляду з джазовим настроєм. Також до святкування долучилися артисти з Туреччини та навіть приїхав український хор з Тернополя «Теофон». У різдвяному дійстві взяли участь дорослі й діти.

Читайте також: В Ірландії розповіли про незламну Україну в умовах російської агресії

Фото: Ірина Драбок