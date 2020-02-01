Наздвичайний стан в Австралійській столичній території: посольство оприлюднило рекомендації українцям

Посольство України в Австралії оприлюднило рекомендації громадянам України у зв’язку із запровадженням надзвичайного стану в Австралійській столичній території (АСТ) через пожежі поблизу Канберри.

Про це йдеться на сторінці диппредставництва у Facebook.

«Посольство України в Австралії, у зв’язку із запровадженням надзвичайного стану в Австралійській столичній території, рекомендує громадянам України уважно стежити за повідомленнями про розвиток ситуації та виконувати інструкції Служби надзвичайних ситуацій Австралійської столичної території. Інформація щодо поточного рівня небезпеки та інструкції щодо дій населення по кожному населеному пункту регулярно оновлюються на веб-сторінці Служби надзвичайних ситуацій Австралійської столичної території – www.esa.act.gov.au, її сторінки в мережі Facebook», - зазначили в посольстві.

У диппредставництві зауважили, що в разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, загрози життю та здоров’ю громадянам України слід невідкладно звертатися на гарячу лінію Посольства України в Австралії:+61 452664592, e-mail: emb_au@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомлялося, влада Австралійської столичної території (ACT) у зв'язку з потужними лісовими пожежами, що вирують на південь від Канберри, оголосила 31 січня перший за майже два десятиліття надзвичайний стан.

За словами чиновників, це найсерйозніша загроза пожежі за останні два десятиліття.

Жителів передмість Канберри закликали до готовності до можливої евакуації.

З вересня в результаті лісових пожеж в Австралії загинули щонайменше 33 людини і зруйновані тисячі будинків, понад 11 мільйонів гектарів землі було випалено.

Фото: ACT Emergency Services Agency у Facebook