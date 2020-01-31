В Міжнародному клубі в Угорщині відбулася лекція про Україну

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Любов Непоп виступила в міжнародному клубі «Грандхауз» з лекцією про Україну.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Угорщині у Facebook.

Розповівши про історію нашої держави, Посол підкреслила, що закодоване в нашому Тризубі слово Воля відображає споконвічне прагнення українського народу до свободи. Згадавши про давню трипільську культуру, а потім про історію Київської Русі, про створення УНР і про відновлення незалежності у 1991 році, Посол відзначила, що з початком російської агресії у 2014 році українці знову змушені боротися за свою країну і закликала продовжити тиск на РФ, у тому числі санкційний, до повного відновлення територіальної цілісності і миру в Україні.

Любов Непоп поінформувала про зусилля України, спрямовані на деокупацію Криму та припинення російської збройної агресії на сході України, розповіла про хід реалізації закріпленого в Конституції курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію України, а також про здійснення реформ. Окрема увага була приділена також розвитку українсько-угорських відносин.

Під час заходу відбулася вікторина, де гості змогли позмагатися за звання найкращого знавця України. Серед запитань, зокрема, були такі: відповівши на цікаві запитання, які два полководці в історії людства не програли жодної битви (Олександр Македонський та Іван Сірко), як звали доньку Ярослава Мудрого, яка була дружиною угорського короля Андраша І, і де знаходиться пам’ятник цьому королівському подружжю (Анастасія, Тіхань); кому у світі встановлено найбільше пам’ятників (Тарас Шевченко); скільки днів українські "кіборги" тримали оборону Донецького аеропорту (242); яке слово закодоване в українському Тризубі (воля).

Переможець конкурсу отримав винагороду – сувенірну тарілку з петриківським розписом.

Захід було проведено в українському ресторані «Ukran Udvar» м.Будапешт, де гості мали можливість скуштувати страви української кухні. Крім того, гості мали можливість послухати українську музику у виконанні Ференца Берната.

Фото: Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine to Hungary