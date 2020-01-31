У Ризі на виставці-ярмарку Balttour-2020 презентували трускавецький курорт

Готельно-курортний комплекс «Карпати» в українському Трускавці презентували на 27-й міжнародній виставці-ярмарку туризму Balttour-2020, яка відкрилася в Ризі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У рамках виставки пройшла прес-конференція, під час якої презентували трускавецький готельно-курортний комплекс «Карпати». Відкрив захід посол України в Латвії Олександр Міщенко. Він зазначив, що після 2014 року на українських курортах різко зменшився потік туристів з Росії. Але це компенсується за рахунок збільшення потоку туристів та відпочиваючих з інших країн, зокрема – Євросоюзу. Тому так важлива презентація на Balttour-2020 трускавецького курорту, зокрема комплексу «Карпати».

Заступник гендиректора готельно-курортного комплексу «Карпати» Руслан Пристай розповів про історію та сьогодення Трускавця, а також установи, яку презентує. ГКК «Карпати» розташований в межах Трускавецького курорту посеред лісопарку «Підгір’я». В ньому є 248 номерів для комфортного мешкання 438 гостей. Наявний широкий вибір послуг SPA та різноманітного відпочинку. До послуг гостей – три поверхи медичного комплексу. Еко-харчування забезпечується спеціальною еко-фермою при комплексі. На території ГКК також є міні-зоопарк та етноресторан-садиба «Гражда». Пристай зазначив, що робочими мовами комплексу є українська, російська, англійська, польська.

27-ма міжнародна виставка-ярмарок туризму Balttour-2020 проходить в Ризі у Виставковому комплексі на острові Кіпсала з 31 січня по 2 лютого. Участь у ньому беруть близько 860 компаній, в тому числі трускавецький комплекс з України.

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Фото: Олег Кудрін