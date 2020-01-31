У Казахстані перевидали українською книжки казахських письменників, науковців і громадських діячів

У Казахстані у видавництві найбільшого та найпрестижнішого вишу країни - Казахського національного університету імені аль-Фарабі - перевидали в перекладі українською мовою книжки видатних казахських письменників, науковців і громадських діячів.

Про це повідомляє портал «Стожари».

«Усі ці книги раніше, протягом кількох років, вже успішно вийшли великими накладами в Україні, з ініціативи Міжнародної літературно-мистецької Академії України, у Києві та Чернігові. А тепер надруковані книжки для численної української діаспори», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в Казахстані побачила світ збірка віршів «У ковчезі часу» поета, вченого, професора, віце-президента Національної Академії наук Казахстану, президента НАН вищої школи РК Галимкаіра Мутанова. Цю книгу переклав українською мовою Сергій Дзюба. Її надруковано у київському видавництві «Український пріоритет» в 2016 році з передмовою президента Міжнародної літературно-мистецької Академії України Сергія Дзюби.

Вийшла українською також книга «Нічні голоси. День, коли обвалився світ» (роман і оповідання) знаного казахського письменника Роллана Сейсенбаєва, яку переклали Олег Гончаренко і Сергій Дзюба. Книжка була надрукована в 2018 році у чернігівському видавництві «Десна Поліграф» із передмовами Олега Гончаренка та відомого казахського і українського науковця Рустема Жангожи (Джангужина).

А знаменитий роман Роллана Сейсенбаєва «Мертві блукають пісками» з’явився торік у видавництві «Десна Поліграф». Видання дуже ошатне, великого обсягу – 720 сторінок. Роман переклали українською мовою Тетяна Сидоренко, Олег Гончаренко, Сергій Дзюба та Ярослав Савчин (передмову написав Сергій Дзюба).

Зазначається, що всі ці книжки відзначені в Україні почесними нагородами, вшановано і талановитих авторів. А нині прозу та поезію знаних казахських письменників мають можливість прочитати в перекладах рідною мовою і українці діаспори.

Фото: "Стожари"