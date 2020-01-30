У Сан-Паулу відбулися збори української громади

Перші в цьому році збори активу української громади відбулися днями в Сан-Паулу за участі керівників і представників українського посольства і консульства в Бразилії.

Відповідним дописом про це дружини посла України в Бразилії Фабіани Троненко подилилося Консульство України в м.Сан-Паулу на своїй сторінці у Facebook.

«Посол України в Бразилії Ростислав Троненко з родиною зустрівся у м.Сан-Паулу з керівництвом Українсько-бразильського товариства «Соборність» та Українського фольклорного гурту «Київ». Це були перші збори в новому році, в яких також взяли участь консул України в м.Сан-Паулу пані Вікторія Кузнєцова та секретар консульства пан Роман Гончар», - йдеться у дописі.

У дописі вислослено подяку Почесному консулу України в Сан-Паулу Жорже Рибці, який зібрав керівництво громади в робочий день. «Це була важлива і приємна зустріч», - відзначається з цього приводу.

У свою чергу, на сторінці консульства зазначається, що метою зустрічі громади з Ростиславом Троненком та його дружиною Фабіаною було «обговорення нагальних питань порядку денного зовнішньополітичних справ в Україні, а також проблемних питань української громади».

У консульстві також зазначили, що раніше, 26 січня, за участі громади провели панахиду в українській церкві у м.Сан-Каетано-ду-Сул до Дня Соборності України, вшанувавши також пам’ять 176 загиблих у катастрофі літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" біля Тегерана.

Фото: Embaixatriz da Ucrânia no Brasil у Facebook, Consulado da Ucrânia em São Paulo / Консульство України у м.Сан-Паулу у Facebook