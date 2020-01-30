Посольство відзначило представників української громади в Алжирі за активну діяльність
Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Алжирі у Facebook.
«У рамках регіональної поїздки до міста Бумердес відбулась зустріч співробітників Посольства України в Алжирі з активом української громади», - йдеться у повідомленні.
У контексті відзначення «Дня Соборності України» учасників заходу ознайомили з історією цього важливого для нашої держави свята.
Також відбулось нагородження членів активу української громади почесними грамотами за їх вагомий внесок в організацію та успішне проведення різдвяно-новорічного концерту, присвяченого Дню святого Миколая та Новому Року.
У Посольство України в Алжирі висловили щиру вдячність нашим співвітчизницям Ніні Хамдауі, Тетяні Табет, Світлані Деллаллі, Людмилі Ханфуссі та Світлані Аджерід за їхню активну громадянську позицію, патріотизм та ініціативність.