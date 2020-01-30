Посольство відзначило представників української громади в Алжирі за активну діяльність

В алжирському Бумердесі відбулася зустріч українських дипломатів з активістами української громади, під час якої були вручені почесні грамоти.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Алжирі у Facebook.

«У рамках регіональної поїздки до міста Бумердес відбулась зустріч співробітників Посольства України в Алжирі з активом української громади», - йдеться у повідомленні.

У контексті відзначення «Дня Соборності України» учасників заходу ознайомили з історією цього важливого для нашої держави свята.

Також відбулось нагородження членів активу української громади почесними грамотами за їх вагомий внесок в організацію та успішне проведення різдвяно-новорічного концерту, присвяченого Дню святого Миколая та Новому Року.

У Посольство України в Алжирі висловили щиру вдячність нашим співвітчизницям Ніні Хамдауі, Тетяні Табет, Світлані Деллаллі, Людмилі Ханфуссі та Світлані Аджерід за їхню активну громадянську позицію, патріотизм та ініціативність.

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