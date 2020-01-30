В Більбао відбудеться виїзне консульське обслуговування українців

Виїзне консульське обслуговування громадян України відбудеться 8 лютого в іспанському Більбао.

Про це повідомляється на стоірнці Посольства України в Іспанії у Facebook.

«Шановні громадяни України! 8 лютого 2020 року у м. Більбао (Країна Басків) заплановане проведення виїзного консульського обслуговування громадян України, які проживають на півночі Іспанії», - йдеться у дописі.

Зазначається, що під час виїзного консульського обслуговування громадяни України, зокрема, зможуть подати документи на оформлення нових паспортів громадянина України для виїзду за кордон (як дорослим так і дітям), оформити довіреності, засвідчити підписи на різного роду заявах, подати документи для оформлення громадянства України новонароджених дітей, а також отримати вже виготовлені паспорти, які прибули до Посольства.

Як зауважується, з огляду на обмежену кількість документів, що можуть бути опрацьовані протягом виїзного консульського обслуговування, а також з метою завчасного інформування громадян про порядок вчинення відповідних консульських дій, виїзне консульське обслуговування здійснюватиметься за попереднім записом.

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У посольстві зазначили, що електронні повідомлення з питаннь запису необхідно направляти на електронну адресу консульського підрозділу посольства: consul_es@mfa.gov.ua, у темі яких зазначати: «Запис на ВКО – Більбао», а у тексті повідомлення надавати інформацію щодо імені заявника, консульської дії, яку планується вчинити (наприклад: «оформлення нового паспорта», «оформлення довіреності», «отримання виготовленого паспорта»), а також контактний номер телефону для оперативного зв’язку.

«Просимо врахувати, що записатися на виїзне обслуговування можуть не лише громадяни, які проживають безпосередньо у м. Більбао, а й мешканці інших міст та регіонів Іспанії», - додали у диппредставництві.

Також повідомляється, що наступне виїзне консульське обслуговування планується провести 7 березня 2020 року у м. Сантандер (Кантабрія).