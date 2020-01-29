В Абу-Дабі відбудеться виставка кримського художника Олександра Тюнькіна

Українців в ОАЕ запрошують на виставку «Враження» художника Олександра Тюнькіна.

Про це повідомив координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов у Facebook.

«Громадо, завтра, 30 січня о 19:00 в нашій N2N Gallery відбудеться відкриття нової виставки картин кримського художника Олександра Тюнькіна «Враження». Приходьте насолодитися красою рідних пейзажів в олійному живописі», - запросив Семенов.

Він зазначив, що відкриття виставки «Враження» (Impressions) відбудеться за адресою: N2N Gallery, Al Ain Tower, Al Khalidiyah, Abu Dhabi. Вхід вільний.

«Рекомендую відвідати! Буде захопливо», - пообіцяв Євгеній Семенов.

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Як повідомив Олександр Тюнькін у соцмережі, у рамках виставки також заплановано проведення майстер-класу з живопису.

Фото: сторінка Yevheniy Semenov‎ у Facebook