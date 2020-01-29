В Аделаїді відзначили українців за багаторічну активну діальність в Україні та діаспорі

Почесний консул України в Сіднеї Ярослав Дума днями передав Марії Гузійчук та Володимиру Москвяку з Аделаїди грамоти від Івано-Франківської обласної ради на відзначення їхньої багаторічної праці в Україні та діаспорі.

Про це йдеться на сторінці Ярослава Думи у Facebook.

«Перебуваючи в Аделаїді, мав честь передати грамоти і висловити подяку двум членам українського суспільства від імені Івано-Франківської обласної ради, підготовлені до 90-ї річниці заснування ОУН для осіб, котрі довгі роки були діяльні в (процесі – ред.) державотворення в Україні та в діаспорі», - йдеться у дописі.

Ярослав Дума вручив грамоту 97-річній Марії Гузійчук, зазначивши, що жінка довгі роки працювала в Сіднеї на ниві ОУН, СУМ, Союзу українок: в її оселі, зокрема, проходили засідання до часу будови Дому молоді та Народних домів, перебували відомі діячі ОУН Ярослав та Ярослава Стецьки.

Почесний консул також вручив Грамоту довголітньому секретареві Державницького Фронту та ОУН в Південній Австралії 93-річному Володимиру Москвяку.

Ярослав Дума зазначив, що «обидва члени нашого суспільства перебувають в старечому комплексі, але радіють, що про них не забуваємо».

Читайте також: УГКЦ та Спілка української молоді підписали меморандум про співпрацю

Фото: Jaroslav Duma у Facebook