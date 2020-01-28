Швейцарська прем’єра стрічки «Забуті» відбулася на фестивалі в Солотурні

Швейцарська прем’єра фільму «Забуті» пройшла днями у рамках кінофестивалю Solothurner Festtage у Солотурні.

Про це повідомляє Посольство України в Швейцарії у Facebook.

«26 січня в Солотурні в рамках кінофестивалю Solothurner Festtage відбулася швейцарська прем’єра українсько-швейцарського фільму «Забуті» («The Forgotten»), створеного за підтримки Міністерства Культури України та Швейцарського Кінофонду», - йдеться у дописі.

Як зазначається, у показі взяли участь режисерка фільму Дар’я Онищенко, продюсерка Клаудіа Леманн, головні актори фільму та знімальна група.

Після демонстрації стрічки відбулася дискусія за участю творчої команди фільму та глядачів, яка засвідчила інтерес швейцарської громадськості до України і трагічних подій, які відбуваються на сході країни. У центрі уваги швейцарської публіки – долі простих українців, які живуть в складних умовах гібридної російської агресії проти України, а також трансформації українського суспільства і спроби подолати наслідки війни.

За словами творців фільму, головна мета стрічки – зробити актуальні проблеми українського суспільства більш зрозумілими для європейського та, зокрема, швейцарського глядача і не дозволити цій війні бути забутою.

У посольстві висловили вдячність всім, хто працював над українсько-швейцарським проектом «The Forgotten», і побажали успішного продовження творчої культурної кооперації між Україною і Швейцарією.

Як повідомлялося, фільм “Забуті” розповідає історію україномовної родини з Луганська, яка намагається залишити окуповану територію та переїхати до Києва. Фільм привертає увагу до проблеми переселенців та важких умов проживання в окупованому місті: головна героїня, молода вчителька української мови Ніна, закохується в хлопця-сироту Андрія, і вони разом намагаються вижити в окупованому місті.

На переконання авторів, “Забуті” – це ідеалістичний фільм про кохання і віру в майбутнє. В центрі сюжету – прості люди, які опинились у зоні воєнного конфлікту, але які не припиняють мріяти навіть за таких важких умов.

Стрічка “Забуті” отримала свій перший приз ще до офіційної прем’єри – уривки з фільму були показані в рамках “Конкурсу фільмів у виробництві” на Одеському міжнародному кінофестивалі, і команді присудили приз “За проєкт з найбільшим міжнародним потенціалом”.

Фільм відзначений нагородою Міжнародного Одеського Кінофестивалю, отримав спеціальну відзнаку (special mention) від журі 35-го Варшавського кінофестивалю.

Фото: kinowar.com, Посольство України в Швейцарії у Facebook