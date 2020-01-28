Українці з китайських провінцій Хубей і Ганьсу про коронавірус: «Вулиці порожні, лікарні переповнені»

Українці Олександра Волкова і Дмитро Яцковський, які працюють в китайських провінціях Хубей і Ганьсу, розповіли про те, що відбувається в їх містах у зв’язку з поширенням коронавірусу.

З ними поспілкувалася BBC News Україна.

Як розповідається, Олександра Волкова перебуває в самому епіцентрі подій. А от Дмитро Яцковський - за понад тисячу кілометрів від Уханю, у місті Ланьчжоу, де паніки немає, хоча хворі на новий вірус вже є.

«Я приїхала 28 листопада на три місяці по робочій візі, працюю моделлю. В кінці лютого вже мала летіти додому. Ми чули про нетипову пневмонію ще з минулого року, але всі китайці були тоді спокійні», - розповідає Олександра, яка виявилася заблокованою в китайському місті Ухань, провінція Хубей. Саме звідти, на думку посадовців, і поширився смертельний вірус, який уже вийшов за межі Китаю: його, зокрема, вже зафіксували в США, Японії, Таїланді, Франції, Південній Кореї тощо.

Олександра каже, що у великому будинку живе четверо людей, вона - єдина українка, з міста Виноградів (Закарпатська область), інші - з Росії.

«І тут буквально в 20-х числах цього місяця клієнти почали скасовувати роботу, всі почали панікувати. У WeChat почали скидати різні повідомлення про вірус, що він дуже небезпечний, почалася глобальна паніка. 23 січня ми прокидаємося і отримуємо повідомлення на телефони, що з 10 ранку громадський транспорт закритий, аеропорти та вокзали теж. Ухань ізолювали, тобто ввели карантин», - каже дівчина.

«Почалася паніка, ми почали дзвонити своїм керівникам. Вони кажуть: сидіть вдома і нікуди не виходьте, запасіться про всяк випадок їжею, адже невідомо, коли в магазин завезуть продукти», - розповіла українка.

На цей момент, за її словами, їжа в магазинах є, але полиці напівпусті. «Є крупи, зокрема, рис, мало овочів. Ми сьогодні заходили в продуктовий, залишилися лише редька і часник», - додала Олександра.

Аптеки теж відчинені, але не можна зайти всередину, вхід перегородили столами, тому можна тільки біля входу попросити щось, щоб тобі продали.

«Вулиці порожні, люди не виходять, центр абсолютно вимер - там немає нікого. Пересуватися між районами не можна, вони ізольовані. Виїхати з міста теж не можеш. Ми цілими днями сидимо вдома, виходимо лише в магазини», - поділилася українка.

За її словами, у них в районі нічого не відбувається, епіцентр - в центрі. Там переповнені лікарні, багато хворих, не вистачає масок, хаос.

«Вчора читала у WeChat, що в місті організовують дружини. У випадку хвороби ти маєш спочатку пройти через цю дружину, яка вирішує, йдеш ти в лікарню чи ні. Адже всі лікарні переповнені. Відкриті лише продуктові магазини. Ми запаслися на майбутнє, адже невідомо, що буде з постачанням», - розповіла Олександра.

Вона каже, що дзвонила в українське посольство в Пекіні, але на той момент про евакуацію мова не йшла. «Сказали, щоб сиділи вдома і нікуди не виходили - це все. Якщо буде евакуація, то я готова звідси поїхати», - каже дівчина. (28 січня Посольство України в Китаї настійно порекомендувало українцям за можливості залишити цю країну через коронавірус - ред.).

Дмитро Яцковський з Ланьчжоу, провінція Ганьсу, приїхав навчатися в Китай на інженера-механіка у 2017 році. Сам він з Кременчука, що на Полтавщині. До Китаю його запросив товариш, який тоді вже був там, потім він же допоміг влаштуватися на навчання. Дмитро каже, що за цей час він вже вивчив китайську мову, планує тут залишитися.

Розповідає, що у період Нового року часто на вулицях мало людей, бо всі роз'їжджаються, навіть самі китайці.

Але хворі у місті вже є. «В нашому місті вже є зафіксовані хворі. Влада нам порадила без причини не залишати кампус. Його територію закрили, тобто інші люди сюди зайти не можуть. Але я можу виходити і заходити. Всі масові заходи скасували. На вулицях та в магазинах справді всі ходять в масках», - розповідає Дмитро.

Він каже, що лікарні дійсно переповнені, адже влада закликала людей при мінімальних симптомах звертатися до лікарів.

За його словами, з продуктами проблем наразі немає. Єдине - порадили нікуди не виїжджати.

Дмитро зазначив, що є дуже багато паніки з боку іноземців, які приїхали в цей період до Китаю. Також багато паніки в ЗМІ.

«Я не читаю новини, але мені постійно дзвонять і питають, що там сталося. Я не побачив якихось кардинальних змін. Єдине - нам сказали, що поки що не буде працювати університет. Іноземні студенти, які тут навчаються, дуже панікують. Я знаю тут кількох людей - в них ніби почалася справжня лихоманка. Вони поводять себе так, ніби вже й захворіли, просять якісь ліки», - розповів Дмитро.

Він каже, що, звичайно, теж непокоїться через ситуацію з поширенням коронавірусу. «Мені страшно, я боюся за своє здоров'я, але при цьому звик вирішувати проблеми тоді, коли вони виникають. Звичайно, я не ходжу ні на які вечірки та масові заходи», - зазначив Дмитро.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

У Китаї пневмонією, викликаною коронавірусом 2019-nCoV, заразилися вже понад 4500 осіб, 106 з них померли.

На провінцію Хубей, де розташоване місто Ухань, припадає 76 смертей.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Австралії, Камбоджі, Німеччині.

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