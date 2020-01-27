Український бард з успіхом виступив у Латвії та готується до концертів в Естонії

Київський бард Олександр Ворох після успішних концертів в Латвії їде з концертною програмою "Хмари любові" до Естонії – Тарту та Таллінна.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла керівник Культурного центру “Латвія - Україна” Наталя Шилова.

"Киянин Олександр Ворох та рівненчанин Валерій Марченко минулого тижня виступали в Латвії. Приємно, що завдяки таким виступам в українському бардівському репертуарі з’явилися пісні про Ригу та Вентспілс, де проходили концерти. Особливе враження на виконавців справив концерт у Ризькій українській школі. Тепер Валерій поїхав до України. А ось Олександр цього тижня ще виступить в Естонії", - розказала Шилова.

Перший концерт Олександра Вороха "Хмари любові" відбудеться 28 січня о 19:00 в Тарту в кафе-ресторані Werner. Другий виступ пройде через два дні, 30 січня, о 18:00 в Будинку Хопнера на Ратушній площі Таллінна. Організатори концертів - Українське культурне товариство в місті Тарту «Промінь», а також Конгрес українців Естонії.

У програмі "Хмари любові" лунатимуть авторські пісні Олександра, а також композиції видатних митців жанру української авторської пісні - Валерія Марченка, Ігоря Жука, Оксани Скоробагатської, Олександра Редича та ін., буде здійснено аудіопрезентацію симфонічного і фортепіанного творів Вороха.

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Олександр Ворох - лауреат, гість та член журі міжнародних фестивалів авторської пісні, симфонічний композитор - двічі півфіналіст Міжнародного конкурсу композиторів ім. Моріса Равеля (Італія), організатор концертів і фестивалів у Києві.

У Латвії виступи Олександра Вороха разом з Валерієм Марченком з м.Рівне відбулися в Ризі та Вентспілсі. Виступ у Ризі пройшов завдяки спільним зусиллям Культурного центру “Латвія - Україна” та “Конгресу українців Латвії”, у Вентспілсі – в межах міжнародного бардівського фестивалю.

Фото: YouTube, Культурний центр “Латвія - Україна”