Українки Америки відзначать 150-річчя з дня народження Олени Кисілевської

Відділ №64 Союзу українок Америки (СУА) в Нью-Йорку запрошує 2 лютого на святкування 150-річчя з дня народження видатної діячки України та діаспори Олени Кисілевської.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

«64-й відділ СУА, округ Нью-Йорк, ласкаво просить вас на відзначення 150-ї річниці від дня народження Олени Кисілевської, видатної активістки жіночого руху в Україні та діаспорі», - йдеться в анонсі.

Як зазначається, у заході візьмуть участь головна представниця Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) при ООН Марта Кебало, відома українська писанкарка з Нью-Йорка Софійка Зєлік, правнучка Олени Кисілевської Олена Ганківська тощо.

Організаторами святкової події зазначені СУА та Регіональна рада Нью-Йорка.

Захід відбудеться за адресою: 203 2nd Ave, New York, NY 10003-5706, United States (Ґалерея СУА, 4-й поверх).

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Олена Кисілевська (псевдоніми: О. Галичанка, Калина, Незнана; 24 березня 1869, с.Фільварки, нині у складі м. Монастириська Тернопільської області - 29 березня 1956, м.Оттава, Канада) - українська письменниця, журналістка, редактор і видавець, громадсько-політична та культурно-освітня діячка, активістка жіночого руху. Сестра українського громадського діяча в США, лікаря, журналіста Володимира Сіменовича.

Після Другої світової війни Олена Кисілевська жила в Західній Європі як переміщена особа в Польщі (село Криниця на Лемківщині). Потім переїхала до Німеччини, а згодом емігрувала в Канаду. Її діяльність в еміграції стала логічним продовженням багаторічної праці на рідній землі. 1948 року вона очолила Світову федерацію українських жіночих організацій. Письменниця не полишала пера, підтримувала листування з друзями, які жили в Канаді, США, писала статті, спогади.

За кордоном видала збірку нарисів «По рідному краю» (1955), а також опублікувала низку спогадів про Ольгу Кобилянську, Наталію Кобринську, І. Кравченко, Олену Телігу, О. Басараб, А. Чайковського. Чимало її художніх творів, публіцистичних статей, зарисовок і спогадів зберігаються в архіві в Оттаві.

Фото: dzerkalo.media