В МЗС згадали українців, які ціною власного життя рятували людей під час Голокосту

В Міністерстві закордонних справ України у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту згадали українців, які рятували євреїв від смерті, підчас ціною власного життя.

Про це йдеться у коментарі, оприлюдненому на сайті МЗС.

"Цього дня наші молитви і глибока шана тим, чиї імена закарбовані жертвами Шоа. Також цей день присвячений "жертві, стражданням і смерті величезної армії невідомих і незареєстрованих жертв, звичайних людей без розпізнавальних знаків на рукавах", – як писав колишній в’язень концтабору психолог Віктор Франкл. Цього дня згадуємо і тих, хто ціною власного життя рятував від Голокосту – братів Шептицьких, отця Омеляна Ковча, і тисячі інших, чия енергія долала злочини нацистського мороку", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ України у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту закликало об’єднати зусилля задля збереження загальнолюдських цінностей і недопущення людиноненависництва, дискримінації і неповаги до людини. Про це йдеться у коментарі, оприлюдненому на сайті МЗС.

"27 січня щороку світова спільнота вшановує пам’ять мільйонів євреїв, ромів і представників інших меншин, які під час Другої світової війни були закатовані нацистами через національність. Голокост - це спроба знищити цілий народ, це геноцид єврейського народу в роки війни... Встановивши Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту – підтримуємо пам'ять про ці жахливі події, щоб вони ніколи більше не повторилися, а також запобігаємо проявам ксенофобії, антисемітизму та іншої нетерпимості, які, на жаль, ще мають місце у світі", - зазначили у міністерстві.

У МЗС акцентували, що сьогодні небезпека цих проявів для України, які за тоталітарних режимів стають елементами державної ідеології, походить із сусідньої держави.

"Україна дає відсіч російському агресору, захищаючи Європу від полум’я ненависті. Закликаємо об’єднати зусилля задля збереження загальнолюдських цінностей і недопущення людиноненависництва, дискримінації і неповаги до людини", - наголошується в коментарі.

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