В Білорусі вшанували пам’ять Героя України Михайла Жизневського

Українські дипломати та громада вшанували пам’ять Героя України Михайла Жизневського з нагоди його дня народження.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Білорусі у Facebook.

«26 січня в день народження Михайла Жизневського співробітники Посольства України разом з представниками української громади Білорусі та сестрою Михайла Наталією поклали квіти до могили Героя України, яка знаходиться поблизу Гомеля. Вічна пам'ять! 1988-2014», - зазначається у дописі.

Як відомо, активіст Євромайдану, журналіст, член Самооборони Майдану громадянин Білорусі Михайло Жизневський загинув 22 січня 2014 року під час Революції Гідності. Посмертно йому надано звання Герой України.

26 січня 202 року Михайлу мало б виповнитися 32 роки.

У Києві 26 січня відбулася пам'ятна хода на честь дня народження Михайла Жизневського.

Фото: Посольство України в Республіці Білорусь у Facebook