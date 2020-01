В Посольстві України в Узбекистані обрали переможця конкурсу есе

В Посольстві України в Узбекистані підбили підсумки конкурсу есе на тему «Якою я бачу роботу дипломата» і назвали переможця, яким стала Світлана Хасанова.

Про це Укрінформу повідомили у диппредставництві.

«Дипломати посольства одноголосно обрали роботу Світлани Хасанової як найкращу. Вона була найбільш точною в розумінні професії дипломата. У своєму творі авторка не змальовувала робочі будні дипломата як суцільні дипломатичні прийняття та червоні хідники, вона підійшла до розкриття теми дипломатичної служби з боку буденних клопотів та проблем дипломатів», - зазначили в дипустанові.

У посольстві розповіли, що до участі в конкурсі есе долучилося півтора десятка осіб. Результати літературного змагання було вирішено оголосити до Дня Соборності України, а переможців нагородити пам'ятними подарунками.

Як зазначається, Світлана Хасанова близько 5 років проживає в Узбекистані та працює у приватній компанії.

«Посольство України в Республіці Узбекистан щиро дякує усім, хто долучився до конкурсу. Тим, чия робота не перемогла, не варто засмучуватись, адже ми будемо продовжувати практику проведення такого роду конкурсів, а переможницю ще раз вітаємо!», - зазначили в диппредставництві.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня 2019 року Посольство України в Республіці Узбекистан оголосило конкурс на найкраще есе на тему «Якою я бачу роботу дипломата». Літературне змагання було організоване з нагоди Дня працівників дипломатичної служби України. Роботи приймалися українською, російською та англійською мовами. Брати участь у конкурсі могли усі бажаючі, котрі постійно або тимчасово проживають в Узбекистані.

Фото: dreamarium.com.ua, Embassy of Ukraine in the Republic of Uzbekistan у Facebook