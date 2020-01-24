Обладнання від Союзу українок Америки допомагатиме рятувати немовлят в Тернополі

Союз українок Америки (СУА), відділ №140, Чикаго, подарував Тернопільській обласній дитячій лікарні інкубатор для критично недоношених діток.

Про це повідомляє видання Ukrainian People.

"Союз українок Америки (СУА) з Чикаго придбав і передав у подарунок Тернопільській обласній дитячій лікарні кювез – інкубатор для критично недоношених діток. На цей життєво необхідний пристрій з автоматичною подачею кисню, підтриманням оптимальної температури та вологості, моніторингом серцебиття, температури і дихання дівчата відділу СУА №140", - йдеться у повідомленні.

Розповідаючи про доброчинні справи, зокрема про кювез, керівниця чиказького віддлу СУА Оксана Таратула зазначила: "Якщо ми врятуємо життя бодай однієї дитини – буду вважати свою місію в житті виконаною".

Як розповідається, все почалося з того, що лікар з Тернопільської лікарні Оксана Боярчук звернулася до представниць Союзу українок Америки з великим проханням про допомогу: в обласній дитячій лікарні не було кювезу для діток, народжених з критично малою вагою (від 500 до 1500 грамів). Як виявилося, пристрій, обладнаний за останніми вимогами новітніх технологій, коштував досить дорого (понад 16 тис. доларів), тому довелося шукати благодійників за кордоном.

Ними стали дівчата з відділу СУА №140 з Чикаго, які півроку збирали кошти на подарунок. Наразі кювез вже встановлено в Тернопільський лікарні, і він допомагає рятувати життя першому пацієнту. З цим обладнанням можна одночасно міряти температуру тіла малюка, серцебиття, тиск, частоту дихання, насичення крові киснем і знімати ЕКГ. Також тут немовля можна зважити, а якщо стається зупинка серця, прилад автоматично подає поштовх для стимуляції серцебиття. Тому дітки, народжені з критично малою вагою (від 500 грамів), мають усі шанси вижити й вирости здоровими.

Другою важливою акцією цього відділу Союзу Українок Америки став збір коштів на електрокоагулятор для Чернівецької міської дитячої лікарні. За словами завідувача хірургічного відділу пана Миколи Хоми, який звернувся до дівчат за допомогою, електрокоагулятор, розроблений дослідним конструкторсько-технологічним бюро інституту електозварювання ім. Є. О. Патона, чудово зупиняє кровотечі під час операцій.

Союзянки відділу №140 відгукнулися й цього разу. Під час різдвяних ярмарків і коляди було зібрано й передано лікарні електрокоагулятор вартістю 4,7 тис. доларів.

Нагадується, що відділ №140 Союзу українок Америки імені Лесі Українки було створено у 2017 році за ініціативи молодих дівчат, які мали палке бажання допомагати Україні: медичним закладам, дитячим будинкам, сім’ям воїнів та важкохворим.

З того часу реалізовано вже чимало благодійних проєктів із забезпечення медобладнанням лікарень на Тернопільщині, Івано-Франківщині; надання гуманітарної допомоги дітям з інвалідністю на Тернопільщині; сім’ям загиблих воїнів АТО, родинам з хворими на онкологічні захворювання, ДЦП тощо дітками на Івано-Франківщині; особам похилого віку з хоспісу на Львівщині; проєкт з відбудови школи в Бориславі тощо.

Збір коштів на чисельні благодійні проєкти організовується при українських церквах, культурних центрах, школах українознавства та фестивалях діаспори. Відділ №140 Союзу українок Америки проводить різноманітні доброчинні акції, залучаючи духовні, молодіжні й патріотичні організації діаспори, фінансові установи, українські й американські бізнеси, дизайнерів, митців.

Більше інформації про благодійну діяльність відділу №140 Союзу українок Америки в Чикаго та те, як можна допомогти, можна знайти тут.

Фото: ukrainianpeople.us