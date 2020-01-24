В Аргентині День Соборності урочисто відзначили біля монументу Шевченку в Буенос-Айресі

Урочистий захід до Дня Соборності зібрав українців Аргентини в центральному парку Буенос-Айреса біля пам’ятника Великому Кобзарю.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Аргентині у Facebook.

«З нагоди відзначення Дня Соборності України 22 січня 2020 року в центральному парку м. Буенос-Айрес «Трес-де-Фебреро» біля монументу Т.Г.Шевченка відбувся урочистий захід за участю керівництва та представників українських громадських і молодіжних організацій, єпископа Української греко-католицької єпархії Покрови Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі Даниїла Козлинського та адміністратора Української автокефальної православної церкви отця Вадима Дробниці, співробітників Посольства та членів їхніх сімей», - йдеться у дописі.

Як зазначається, на початку заходу Тимчасовий повірений у справах України в Аргентині Маргарита Арістова, заступник голови Української центральної репрезентації (УЦР) в Аргентинській Республіці Марія Зінько та голова Головної ради УЦР Юрій Іваник поклали квіткову композицію до пам’ятника Великому Кобзареві, після чого учасники зборів виконали державні гімни Аргентини та України.

У ході заходу керівник дипустанови звернулася до присутніх з промовою, в якій наголосила на основоположному значенні для українського державотворення Акта злуки між УНР та ЗУНР, який у далекому 1919 році об’єднав східні та західні українські землі.

«Пам’ять про існування власної держави у 1917–1921 роках стала одним із наріжних каменів формування модерної національної ідентичності українців, надихала наш народ на продовження визвольної боротьби упродовж усього ХХ століття. Сьогодні свято Соборності України нагадує нам, що сила українського народу – в його єдності. Жодна іноземна навала не зможе розколоти нашу єдність. Разом ми здолаємо всі виклики та відновимо територіальну цілісність України. Гідність, свобода, демократія, справедливість і мирне майбутнє обов’язково повернуться до українського Криму та всіх куточків Донеччини та Луганщини», - зазначила М.Арістова.

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Від імені української громади виступила секретар Союзу українок в Аргентині Євгенія Литвин. Вона підкреслила непересічне значення подій, що відбулися 101 рік тому на Софіївській площі в Києві, для історії Української державності.

Фото: Embajada de Ucrania en la Argentina / Посольство України в Аргентині у Facebook