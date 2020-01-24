Українці Молдови до Дня Соборності показали концертну виставу і провели флешмоб

День Соборності України відзначили в Культурно-інформаційному центрі Посольства України в Молдові за участі дипломатів, керівників та активістів української громади республіки.

Про це повіомляється на сторінці українського диппредставництва в Facebook.

Як зазначається, Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Молдова Володимир Боєчко привітав присутніх зі святом, підкресливши роль проголошення 101 рік тому Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в історії державотворення. Він наголосив на важливості єдності українців та докладання зусиль для реінтеграції нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах.

Директор кишинівської Української недільної школи ім. Преподобного Паїсія Величковського Ірина Деркач та її вихованці підготували концертну виставу і флешмоб «Молитва за Україну».

Як повідомлялося, під час урочистого заходу Володимир Боєчко також вручив голові Жіночої громади українок Молдови Валентині Морару державну нагороду України - орден княгині Ольги ІІІ ступеня, відповідно до Указу Президента України від 23.08.2019 р. № 622.

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Фото: Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові в Facebook