Голові Жіночої громади українок Молдови вручили орден княгині Ольги

Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Молдова Володимир Боєчко вручив голові Жіночої громади українок Молдови Валентині Морару державну нагороду України - орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Про це повідомляється на сторінці українського диппредставництва в Facebook.

Як зазначається, Валентину Морару було відзначено цією нагородою Указом Президента України від 23.08.2019 р. № 622.

Вручення ордену відбулося в четвер в Культурно-інформаційному центрі Посольства України в Молдові під час урочистого заходу з нагоди відзначення Дня Соборності України.

Фото: Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові