Посольство України в Узбекистані долучилося до святкування Дня Соборності

Посольство України в Республіці Узбекистан долучилося до святкування Дня Соборності України, а також провело та запланувало низку заходів з цієї нагоди.

Про це повідомляється на сторінці українського диппредставництва у Facebook.

«Посольство України в Республіці Узбекистан долучилося до святкування українцями усього світу Дня Соборності України. Колектив посольства розпочав святкові заходи урочистим покладанням квітів до пам'ятника Великому Кобзарю у м.Ташкент», - повідомляється у дописі.

У консульському підрозділі установи також розміщено тематичну фотовиставку, а усі відвідувачі посольства отримують інформаційно-роз'яснювальні матеріали про історію та традиції святкування Дня Соборності України.

Також на цьому тижні заплановано проведення в українській недільній школі тематичного уроку, присвяченого Дню Соборності України. Як повідомляється, під час уроку учні та гості заходу матимуть змогу переглянути документальний фільм, ознайомитись із тематичною презентацією та долучитися до святкування українцями Дня Соборності.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Uzbekistan у Facebook