Українська школа в бельгійському Вамі запрошує на заняття

Українська школа «Рідна мова» при УГКЦ у місті Вам (Wasmes), що у провінції Ено, запрошує на заняття.

Про це йдеться у Facebook.·

«Українська школа «Рідна мова» у Вамі. Щосуботи з 14:00 до 15:00. Ми на Вас чекаємо!», - йдеться у повідомленні.

Знайти заклад (Ecole ukrainienne «Ridna mova» de Wasmes) можна за адресою: Rue du Berchon 71 bis, 7340 Colfontaine (Wasmes).

У доданому відео міститься інформація про школу, педагогічний колектив, навчання та відзначення свят тощо.

Як зазначається на сторінці школи у соцмережі, вона розпочала роботу 28 вересня 2019 року з метою навчання дітей української мови, історії та культури. Зокрема, у школі вже провели свято до Дня святого Миколая, на Різдво учні пройшлися з колядками та різдвяним вертепом по домівках місцевих українців. Читайте також: В Українському національному музеї в Чикаго навчали робити історичні обереги українців

Фото, відео: Українська школа «Рідна мова» при УГКЦ у Вамі, Mons Belgique