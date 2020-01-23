Українська школа в бельгійському Вамі запрошує на заняття
Про це йдеться у Facebook.·
«Українська школа «Рідна мова» у Вамі. Щосуботи з 14:00 до 15:00. Ми на Вас чекаємо!», - йдеться у повідомленні.
Знайти заклад (Ecole ukrainienne «Ridna mova» de Wasmes) можна за адресою: Rue du Berchon 71 bis, 7340 Colfontaine (Wasmes).
У доданому відео міститься інформація про школу, педагогічний колектив, навчання та відзначення свят тощо.
Як зазначається на сторінці школи у соцмережі, вона розпочала роботу 28 вересня 2019 року з метою навчання дітей української мови, історії та культури.
Зокрема, у школі вже провели свято до Дня святого Миколая, на Різдво учні пройшлися з колядками та різдвяним вертепом по домівках місцевих українців.
Фото, відео: Українська школа «Рідна мова» при УГКЦ у Вамі, Mons Belgique