У Берліні в День Соборності України вшанували пам'ять послів УНР

Представники української громади Берліна, Посольства України в ФРН у День Соборності України вшанували пам'ять видатних співвітчизників, які поховані в німецькій столиці.

Державні діячі, які працювали на початку ХХ століття на благо Української держави та становлення її незалежності, – це посли УНР Микола Порш та Микола фон Василько. Вони поховані на Православному цвинтарі в районі Берлін-Тегель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

День Соборності України у Берліні / Фото: Ольга Танасійчу. Укрінформ

Отець Олег (Полянко) провів молебен за усіх українських героїв, які виборювали суверенітет Української держави.

Голова Центральної спілки українців у Німеччині Людмила Млош розповіла про те, як були знайдені та упорядковані могили.

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