Сашко Лірник розповість у Сінгапурі казки для дітей і дорослих

Український клуб у Сінгапурі запрошує 26 та 27 січня на зустрічі з відомим українським казкарем, сценаристом, актором, телеведучим Сашком Лірником.

Про це йдеться на сторінці клубу в Facebook.

"Найвідоміший сучасний казкар України Сашко Лірник у Сінгапурі! Два дні поспіль він буде ділитися своїми захопливими розповідями з дітьми і дорослими. Сашко не тільки казкар, а ще й письменник, сценарист, музикант і телеведучий", - йдеться у дописі.

У клубі нагадали, що Сашку Лірнику "вдалося зробити неймовірне – відродити жанр розмовної оповіді, який уже почав зникати". Сам телеведучій називає цей жанр "українська химерна казка".

Як повідомляється за сприяння Українського клубу в Сінгапурі відбудеться дві зустрічі з Олександром Власюком, більш відомим під ім’ям Сашко Лірник. Зокрема, 26 січня о 16:00 пройде зустріч для дітей "Світ казок для дітей від Лірника Сашка", а 27 січня о 18:00 - захід "Казки для дорослих від Лірника Сашка", йдеться на сторінці заходу в Facebook

В Українському клубі в Сінгапурі зазначили, що з метою придбання квитків усім охочим відвідати творчі зустрічі необхідно звертатися у приватні повідомлення.

Фото: сторінка Ukrainian Club in Singapore у Facebook