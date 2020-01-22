В Українському національному музеї в Чикаго навчали робити історичні обереги українців

Майстер-клас із виготовлення ляльок-мотанок відбувся в Українському національному музеї в Чикаго.

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Чикаго у Facebook.

«Сьогодні в Українському національному музеї м. Чикаго відбувся майстер-клас української мотанки - історичного оберігу українців. До частини нашої культурної спадщини власноруч приєдналися членкині жіночого клубу консульського корпусу, акредитованого в Чикаго», - йдеться у дописі.

У Генконсульстві щиро подякували майстрині Ользі Вербицькій та її доньці Наталі за майстерність, неймовірний досвід та знання, які отримали учасники, та за чудову атмосферу.