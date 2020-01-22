В Українському національному музеї в Чикаго навчали робити історичні обереги українців

В Українському національному музеї в Чикаго навчали робити історичні обереги українців

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Укрінформ
Майстер-клас із виготовлення ляльок-мотанок відбувся в Українському національному музеї в Чикаго.

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Чикаго у Facebook.

«Сьогодні в Українському національному музеї м. Чикаго відбувся майстер-клас української мотанки - історичного оберігу українців. До частини нашої культурної спадщини власноруч приєдналися членкині жіночого клубу консульського корпусу, акредитованого в Чикаго», - йдеться у дописі.

У Генконсульстві щиро подякували майстрині Ользі Вербицькій та її доньці Наталі за майстерність, неймовірний досвід та знання, які отримали учасники, та за чудову атмосферу.

Подяку також було висловлено Українському національному музею, його президенту Лідії Ткачук та екскурсоводу Галині Парасюк за гостинність та знайомство іноземних колег з унікальними експонатами музею та українською культурною спадщиною.

Як зазначається, на заході присутніх пригощали смачними українськими стравами.

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Фото: Consulate General of Ukraine in Chicago у Facebook

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