У словацькому Кошице пройдуть Дні України

У словацькому місті Кошице у квітні вшосте пройдуть Дні України.

Про це під час пресконференції у Києві розповів посол Словацької Республіки в Україні Марек Шафін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я впевнений, що результатом зустрічей гостей, експертів, що відвідають вже шості Дні України у Кошице, стануть конкретні проєкти по співпраці", - виступив із вступним словом посол.

Як зазначили організатори, Дні України у Кошице цього року пройдуть з 23 по 30 квітня.

"Планується ряд заходів: перш за все, "Словацько-український форум", Всесвітній день книги та авторських прав. Традиційно буде проведений день української кулінарії та гастрономії - приготуємо український борщ та вареники. І все це у супроводі концертних номерів творчих колективів з України та Словаччини. Крім того, пройде День української вишиванки в центрі міста", - розповіла голова ГО Українсько-європейського товариства "Тандем" Наталія Бокулєва.

Особливим у рамках українських днів у Кошице буде проєкт "Ветеранська миля" - спортивний захід для українських ветеранів війни.

"Це буде забіг на три милі. У ньому братимуть участь ветерани АТО, учасники бойових дій, багато з яких отримали поранення", - додав Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко.

Фото: zakavto.com.ua